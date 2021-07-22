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Зарахова заявила, что соглашение США и Германии не помешает реализации "Северного потока - 2"

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Она также назвала проект выгодным для Европы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уверена, что соглашение США и Германии по газопроводу "Северный поток - 2" не помешает реализации проекта. Об этом она заявила на брифинге.

Ранее страны достигли соглашения по "Северному потоку - 2". Власти США признали, что реализации проекта не помешают санкции, а в Германии намерены добиться продления транзита российского газа по территории Украины. Захарова считает, что никакие попытки политизировать выгодный для Европы проект не повлияют на тот факт, что скоро газопровод "вступит в строй".

Какие бы странные решения не принимались под давлением США, как это имело место на недавних американо-германских переговорах, они не способны изменить объективную реальность выхода строительства данного масштабного объекта на финишную прямую.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова оценила нестыковки в докладе ОЗХО по инциденту с Навальным.

Видео: МИД РФ
Фото: пресс-служба Федерального правительства Германии

Теги: газопровод, германия, мария захарова, мид россии, северный поток - 2, сша
Категории: Новости России, Лента новостей,

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