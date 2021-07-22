Захарова оценила нестыковки в докладе ОЗХО по инциденту с Навальным

По ее мнению, это "явно срежиссированная провокация".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила нестыковки в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом она заявила на брифинге.

Речь идет о заявке, поданной со стороны Германии на оказание технической помощи в связи с подозрением на отравление Навального. Инцидент произошел 20 августа 2020 года, заявка была подана в этот же день. Однако недавно в посольстве Германии в Москве отметили, что правильная дата обращения (4 сентября 2020 года - прим.) указана в исправленной версии доклада ОЗХО

Этот вновь выявленный факт в деле о так называемом отравлении Навального должен стать предметом самого пристального изучения. Необходимо наконец пролить свет на истоки этой явно срежиссированной провокации, которая, видимо, в своей сути имела намерение бросить тень на доброе имя нашей страны и вообще в принципе окончательно подорвать реноме ОЗХО Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Также Захарова отметила, что в ведомстве одобряют инициативу Госдуму расследовать факт вмешательства во внутренние дела страны, задействовав потенциал межпарламентского взаимодействия с Германией и ОЗХО.

Ранее Захарова прокомментировала "граффити" с Лавровым в Лондоне.

Видео: МИД РФ