Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Лондоне

По ее словам, МИД России хорошо относится к народному творчеству.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала граффити с изображением главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова на одном из домов в Лондоне. Свое мнение она выразила в Telegram.

В Министерстве иностранных дел произведения искусства не оценивают. Для этого есть Министерство культуры. А к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, относимся хорошо. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Надпись рядом с портретом Лаврова гласит: "Кто ты такой, чтобы читать мне лекции". Согласно данным сетевого издания "Лента.ру", данная фраза принадлежит министру иностранных дел России. Ранее Лавров признался, что он произнес ее в отношении своего британского коллеги Дэвида Милибэнда, занимавшего пост с 2007 по 2010 год. Это произошло после визита в Тбилиси во время российско-грузинского конфликта. Тогда российский министр сказал фразу "Не читай мне лекций" в ответ на требование главы МИД Великобритании договариваться с действующим на тот момент президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Ранее в Кронштадте появилось граффити с адмиралами и крейсерами.

Фото: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК