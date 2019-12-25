В Кронштадте появилось граффити с адмиралами и крейсерами

Изображение появилось за пять дней работ.

Во вторник, 20 июля, ко Дню Военно-Морского флота в Кронштадте в сквере "Инчхон", неподалеку от кадетского корпуса, заметили новое граффити. На стене изображены героические адмиралы и крейсеры, передают "Невские Новости".

Работы длились пять дней: теперь на стене горожане могут увидеть портреты адмирала фон Эссена, командующего Балтийским флотом в Первую мировую войну, и адмирала Николая Кузнецова, который руководил флотом во времена ВОВ.

Помимо этого на граффити изображены крейсеры "Аврора" и "Молотов", а также подводная лодка К21 (совершила 12 боевых походов и 6 минных постановок во время ВОВ).

Автором граффити стал художник Дмитрий Яблонский.

Ранее мы писали, что на набережной канала Грибоедова появилось граффити с Достоевским.

Фото: Невские Новости