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В Кронштадте появилось граффити с адмиралами и крейсерами
Сегодня, 12:49
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В Кронштадте появилось граффити с адмиралами и крейсерами

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Изображение появилось за пять дней работ.

Во вторник, 20 июля, ко Дню Военно-Морского флота в Кронштадте в сквере "Инчхон", неподалеку от кадетского корпуса, заметили новое граффити. На стене изображены героические адмиралы и крейсеры, передают "Невские Новости".

Работы длились пять дней: теперь на стене горожане могут увидеть портреты адмирала фон Эссена, командующего Балтийским флотом в Первую мировую войну, и адмирала Николая Кузнецова, который руководил флотом во времена ВОВ. 

Помимо этого на граффити изображены крейсеры "Аврора" и "Молотов", а также подводная лодка К21 (совершила 12 боевых походов и 6 минных постановок во время ВОВ). 

Автором граффити стал художник Дмитрий Яблонский. 

Ранее мы писали, что на набережной канала Грибоедова появилось граффити с Достоевским.

Фото: Невские Новости

Теги: день вмф, кронштадт, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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