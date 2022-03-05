Первые магазины отечественного бренда IDOL открылись в Петербурге

IDOL входит в компанию Melon Fashion Group.

В субботу, 23 сентября, в Петербурге открылись первые магазины премиального бренда IDOL из России. Об этом пишет "Петербургский дневник".

IDOL входит в компанию Melon Fashion Group, которая управляет брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela, и позиционирует себя в качестве "доступного премиума". По стране заработают еще 50 точек.

Магазины IDOL появились в Северной столице в ТРЦ "Охта Молл" и ТРК "Европолис".

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)