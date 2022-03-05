Сервис доставки "Самокат" запустил собственный бренд женской одежды Arive

Вещи шьют в Турции и России.

На маркетплейсах появилась женская одежда бренда Arive, который запустил "Самокат". Об этом пишет Shopper"s сегодня, 21 августа.

Линейка представлена базовыми вещами: джинсами, брюками, юбками, рубашками, топами, футболками, свитерами, кардиганами. Их стоимость варьируется от 2200 рублей до 7000 рублей. Словесный торговый знак Arive зарегистрирован "Умным ритейлом" 13 июня этого года.

Мы вышли на совершенно новую для себя территорию fashion, запустив Arive – новый бренд женской одежды. Антон Адасько, руководитель бренда одежды Arive

Коллекцию разрабатывала компания самостоятельно. Вещи шьют в Турции и России.

Ранее мы рассказывали о том, что в петербургском ТРЦ "Галерея" заработал турецкий магазин одежды.

Фото: Piter.TV