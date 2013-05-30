В петербургском ТРЦ "Галерея" заработал турецкий магазин одежды

Бренд основан в Стамбуле в 1993 году.

Первый магазин женской турецкой одежды OXXO открылся в ТРЦ "Галерея" на выходных. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра вчера, 14 августа.

Бренд основан в Стамбуле в 1993 году. На данный момент сеть пользуется спросом более чем в 200 странах мира. OXXO популярен благодаря высокому качеству.

Издание "РБК Петербург" со ссылкой на Nikoliers отмечает, что в текущем году в России появилось 16 новых марок одежды. 43,7% из них – турецкие.

Ранее мы рассказывали о том, что отечественный бренд Idol откроет три магазина в Петербурге.

Фото: пресс-службе ТРЦ "Галерея"