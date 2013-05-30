В петербургском ТРЦ "Галерея" заработал турецкий магазин одежды

Первый магазин женской турецкой одежды OXXO открылся в ТРЦ "Галерея" на выходных. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра вчера, 14 августа.
Бренд основан в Стамбуле в 1993 году. На данный момент сеть пользуется спросом более чем в 200 странах мира. OXXO популярен благодаря высокому качеству.
Издание "РБК Петербург" со ссылкой на Nikoliers отмечает, что в текущем году в России появилось 16 новых марок одежды. 43,7% из них – турецкие.
Ранее мы рассказывали о том, что отечественный бренд Idol откроет три магазина в Петербурге.
Фото: пресс-службе ТРЦ "Галерея"
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