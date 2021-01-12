Отечественный бренд Idol откроет три магазина в Петербурге

Планируются точки в ТЦ "Охта Молл" и "Радуга".

Бренд Idol петербургской Melon Fashion Group готовится к открытию трех магазинов в торговых центрах. Внимание на это обратили в РБК в понедельник, 14 августа.

Издание отмечает, что на сервисах по поиску работы появились вакансии для персонала – Idol ищет продавцов, стилистов-консультантов, заместителя директора магазина и менеджера по работе с блогерами в "Охта Молле" и "Радуге". В описании сказано, что новый бренд планирует заниматься продажей премиальных одежды, обуви и аксессуаров.

Отметим, что в Melon Fashion Group входят Zarina, Befree, LOVE REPUBLIC и Sela.

Ранее мы рассказывали о том, что более 100 дизайнеров представят свои коллекции на трех торговых площадках Петербурга.

Фото: Piter.TV