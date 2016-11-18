Более 100 дизайнеров представят свои коллекции на трех торговых площадках Петербурга

Грандиозное событие для мира моды ожидается в Санкт-Петербурге в этом году благодаря региональному проекту "Петербургский дизайн", который был запущен в 2022 году и с каждым годом приобретает все большую популярность.

Более 100 талантливых дизайнеров получат возможность представить свои потрясающие коллекции одежды, обуви и аксессуаров на трех ведущих торговых площадках города: ТРЦ "Галерея", ТРЦ "Охта Молл" и ТРК "Лето". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного

Общая площадь торгово-выставочного пространства составит свыше 1100 квадратных метров, что делает этот проект одним из самых масштабных и перспективных в сфере моды.

Проект "Петербургский дизайн" имеет несколько ключевых аспектов, которые делают его особенно значимым среди дизайнерского сообщества. Важным компонентом программы является бесплатное размещение коллекций локальных брендов в торговых комплексах. Это позволяет начинающим дизайнерам показать свои работы на большой сцене и привлечь внимание широкой аудитории.

Проект "Петербургский дизайн" способствует повышению видимости и узнаваемости местных брендов, что в долгосрочной перспективе будет способствовать их успешной торговле и расширению клиентской базы.

Ранее сообщалось, что второй универмаг "Стокманн" появится в Петербурге

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