Второй универмаг "Стокманн" появится в Петербурге

Торговая точка общей площадью 1,8 тысячи кв.м. станет второй в городе после универмага в ТЦ "Невский центр"

На месте магазина H&M в ТЦ "Жемчужная плаза" открылся универмаг "Стокманн". Об этом пишет "РБК-Петербург" со ссылкой на пресс-службу торгового центра.

Торговая точка общей площадью 1,8 тысячи кв.м. станет второй в городе после универмага в ТЦ "Невский центр". Ещё один магазин откроют в регионе до конца 2023 года.

В целом по стране "Стокманн" начинает постепенно расширятся: в этом году были один универмаг в Сочи и сразу 4 в Москве. До конца года на территории страны планируют создать ещё 16 магазинов, в частности, в Красноярске и Перми. Напомним, что в универмаге "Стокманн" представлены иностранные fashion-бренды, в частности, Gerry Weber, Boss, Marc O"Polo, Esprit, Guess.

Ранее мы сообщили о том, что торговый центр "Аура" станет общественно-деловым пространством.

Фото: Piter.TV