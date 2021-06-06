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Торговый центр "Аура" станет общественно-деловым пространством
Сегодня, 21:20
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Торговый центр "Аура" станет общественно-деловым пространством

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В план проекта входят офисный блок, шоурумы, общепит и место для проведения культурно-развлекательных мероприятий и съемок кино.

ТЦ "Аура", находящийся на Лахтинском проспекте, переформируют в общественно-деловое пространство под названием "Новая Аура". Об этом в среду, 21 июня, пишет издание "Деловой Петербург".

В план проекта входят офисный блок, шоурумы, общепит и место для проведения культурно-развлекательных мероприятий и съемок кино.

На данный момент известна часть арендаторов. Так, под крышей "Новой Ауры" соберутся ресторан Токио City, горнолыжная школа "Горностай", студия дизайна DK.Studio, шоурум мебели Minimalistic. 

Ранее на Piter.TV: новый культурный центр открылся в здании Левашовского хлебозавода в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: деловое и общественное пространство, лахтинский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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