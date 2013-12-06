  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Лахтинском проспекте загорелся автобус
Сегодня, 8:27
83
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Лахтинском проспекте загорелся автобус

0 0

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня утром, 27 декабря, в Приморском районе произошел пожар. На Лахтинском проспекте у дома № 2, корпус 1, вспыхнул автобус. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.    

В автобусе загорелся моторный отсек. Огонь распространился по площади два квадратных метра.  Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 7:40.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Огнеборцы справились с пожаром за 20 минут.        

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: из-за запаха гари в Тихвине в квартире нашли трупы брата и сестры.

Фото: Piter.tv    
 

Теги: загорелся автобус, лахтинский проспект, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии