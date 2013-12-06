На Лахтинском проспекте загорелся автобус

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня утром, 27 декабря, в Приморском районе произошел пожар. На Лахтинском проспекте у дома № 2, корпус 1, вспыхнул автобус. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В автобусе загорелся моторный отсек. Огонь распространился по площади два квадратных метра. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 7:40.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Огнеборцы справились с пожаром за 20 минут.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: из-за запаха гари в Тихвине в квартире нашли трупы брата и сестры.

Фото: Piter.tv

