Из-за запаха гари в Тихвине в квартире нашли трупы брата и сестры

Согласно экспертизе, женщина умерла за сутки до пожара от кровопотери.

В Тихвине в квартире нашли трупы сестры и брата после того, как жильцы дома почувствовали запах гари. Подробности стали известны Piter.tv.

В два часа ночи 26 декабря поступило сообщение о том, что в Тихвине в 6 микрорайоне жильцы чувствуют запах гари с соседней квартиры. Прибывшими полицейскими в квартире были обнаружены трупы сестры (48 лет) и брата (42 года). Дверь в квартире была закрыта изнутри.

Согласно экспертизе, женщина умерла за сутки до пожара от кровопотери. Смерть наступила в результате колото-резанных ран на шее. Мужчина умер от отравления угарным газом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Погибший мужчина был неоднократно судим за кражу, угрозу убийством, причинение вреда здоровью, побои.

Ранее иностранец изнасиловал несовершеннолетнюю в Тихвине.

Фото: Piter.TV