Иностранец изнасиловал несовершеннолетнюю в Тихвине

Мать пострадавшей также подозревает того же мужчину в совершении в отношении её дочери насильственных действий сексуального характера.

Во вторник, 26 декабря, в полицию обратилась женщина 1982 года рождения с заявлением о том, что в период с 20 по 22 декабря неизвестный, находясь в одном из домов по улице Машиностроителей, в Тихвине изнасиловал её несовершеннолетнюю дочь 2006 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

Кроме того, заявитель подозревает того же мужчину в совершении в отношении её дочери насильственных действий сексуального характера 25 декабря. Подозреваемый был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий: им оказался ранее не судимый 30-летний гражданин другого государства.

Возбуждено два уголовных дела, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионер надругался над ребенком в Пушкине.

Фото: Piter.TV