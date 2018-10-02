Новый культурный центр открылся в здании Левашовского хлебозавода в Петербурге 

Площадь общественного пространства — более 1000 кв. метров.

В здании бывшего Левашовского хлебозавода на Барочной, 4 А с десятого июня начнет работать новый культурный центр. Об этом сообщили на открытии пространства.

Стратегическим партнером проекта стала "Школа Masters" во главе с искусствоведом Полиной Бондаревой. На территории общедоступного культурного пространства петербуржцы и гости города смогут не только посетить арт-галерею, библиотеку и коворкинг, но и увидеть звуковую инсталляцию "Левашовский хлебозавод. Активируя пространство", а также историческую экспозицию, которая расскажет об истоках, особенностях и становлении эстетики конструктивизма. Для посетителей откроется и "Творческая котельная" — многофункциональный зал цилиндрической формы с 13-метровым куполом. Он оснащён современным акустическим, световым и видеооборудованием.

Этим летом в здании планируют организовать лекторий и гостиную от Masters, проводить встречи с ведущими архитектурными критиками города, музыкальные, образовательные и кинопрограммы.

"Наша задача — дать памятнику новую жизнь, перебросить мостик между прошлым и настоящим. Ранее здесь были арендные помещения, закрытый забор, шиномонтаж. Состояние жуткое: дыры в полу, разруха. Памятник в центре города не может быть в таком виде. Именно поэтому всей командой была проделана огромная работа. Памятник прекратил разрушаться. Теперь это общественное пространство для петербуржцев. Я уверен, что оно станет точкой притяжения для всех жителей города" Президент Группы RBI, инициатор и инвестор проекта реконструкции Левашовского хлебозавода Эдуард Тиктинский.

Одна из главных достопримечательностей нового арт-пространства — масштабный "Блокадный мемориал на Левашовском заводе". Интерактивная экспозиция расскажет о работе предприятия в годы Великой Отечественной войны.

Отметим, что здание бывшего Хлебозавода признано объектом культурного наследия регионального значения. В 2016 году его выкупила девелоперская компания RBI. В 2018 году она начала восстановительные работы. На реконструкцию потратили четыре года. Сейчас здесь также находится офис компании.

Анна Гибова

Фото: Piter.TV