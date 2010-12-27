Левашовский завод на Петроградской стороне превратят в арт-пространство за 1 млрд рублей

Группа RBI планирует потратить 1 миллиард рублей на реконструкцию хлебозавода.

В здании Левашовского завода в Петербурге, который обеспечивал хлебом жителей блокадного Ленинграда, появится культурное пространство. Об этом сообщили в пресс-службе компании RBI, которая вложит в реконструкцию здания 1 млрд рублей.

Проект предполагает создание общедоступного культурного пространства с выставочными помещениями, лекционными площадками и уличными световыми инсталляциями современных европейских художников. Часть помещений будет отведена под экспозицию, посвященную блокаде Ленинграда. Говорится в сообщении

В 2012 году завод признали объектом культурного наследия регионального значения.

Для нашего города это особая тема, требующая крайне бережного и чуткого отношения, и роль Левашовского хлебозавода в годы блокады трудно переоценить. Поэтому в рамках проекта реконструкции завода мы приняли решение создать на его территории общественное культурное пространство, доступное всем желающим, где отразим историю уникального производства, его героические и трагические этапы. Приводит пресс-служба слова президента группы RBI Эдуарда Тиктинского

Справка:

Механизированный хлебозавод вошел в строй в 1933 г. Круглая форма здания связана с вертикально-кольцевым циклом приготовления хлеба. Эта технология была разработана и внедрена инженером Г. П. Марсаковым. По его проекту в Ленинграде были построены два завода - Кушелевский (Политехническая ул.,11) и Левашовский.

Напомним, ранее Piter.TV писал, что компания RBI потратит 2 млрд рублей на реконструкцию доходного дома на Красноармейской улице.

Фото: сайт citywalls