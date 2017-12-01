На реконструкцию доходного дома на Красноармейской улице RBI потратит 2 млрд рублей

Компания RBI воссоздаст полностью утраченное здание, которое принадлежало мебельной фабрике Тарасова.

У группы RBI в планах воссоздать когда-то снесённый доходный дом на 12-й Красноармейской улице, 26. Речь идет о здании, которое раньше принадлежало мебельной фабрике Тарасова, отметили в пресс-службе компании.

В работу компания готова вложить 2 млрд рублей, сообщает "Деловой Петербург". За эти деньги застройщик полностью восстановит жилье общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Кроме того, планируется создание паркинга на 117 машин.

Строительство начнется не раньше 2020 года. В настоящее время заказчик ищет архитектурную мастерскую, которая разработает проект.

Это большая ответственность и серьезный вызов для любого девелопера, но нам важно личным примером доказывать, что бережная реконструкция памятников силами инвесторов – это реальная возможность предотвратить стремительное разрушение исторической архитектуры и сохранить Петербург для потомков. Отметил президент группы RBI Эдуард Тиктинский

Известно, что здание было возведено в 1875 архитектором Алексеем Маловым, но в 2012 году здание фабрики было снесено.

Также на территории планируется создать новый жилой квартал с комфортными условиями.

Фото: сайт / citiwalls