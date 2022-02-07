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Арт-пространство "Цистерна" откроется 4 октября на улице Степана Разина
Сегодня, 13:02
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Арт-пространство "Цистерна" откроется 4 октября на улице Степана Разина

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В арт-пространстве будут проходить выставки, музыкальные мероприятия, иммерсивные шоу, концерты и аудиовизуальные перформансы.

В Петербурге на территории бывшего завода "Степан Разин" 4 октября заработает мультимедийное арт-пространство "Цистерна". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района 22 сентября. 

Ранее на улице Степана Разина, 8А, располагался варочный цех, где были установлены емкости-цистерны для производства пивных напитков. После реконструкции здания в перекрытиях остались огромные отверстия. Архитектура стала для медиа-художников возможностью создавать проекты, неограниченные одной плоскостью. 

По словам организаторов, в арт-пространстве будут проходить выставки, музыкальные мероприятия, иммерсивные шоу, концерты и аудиовизуальные перформансы. 

Ранее мы рассказывали о том, что особенные художники украсили своими рисунками такси в Петербурге. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга 

Теги: арт-пространство, улица степана разина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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