Арт-пространство "Цистерна" откроется 4 октября на улице Степана Разина

В арт-пространстве будут проходить выставки, музыкальные мероприятия, иммерсивные шоу, концерты и аудиовизуальные перформансы.

В Петербурге на территории бывшего завода "Степан Разин" 4 октября заработает мультимедийное арт-пространство "Цистерна". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района 22 сентября.

Ранее на улице Степана Разина, 8А, располагался варочный цех, где были установлены емкости-цистерны для производства пивных напитков. После реконструкции здания в перекрытиях остались огромные отверстия. Архитектура стала для медиа-художников возможностью создавать проекты, неограниченные одной плоскостью.

По словам организаторов, в арт-пространстве будут проходить выставки, музыкальные мероприятия, иммерсивные шоу, концерты и аудиовизуальные перформансы.

Ранее мы рассказывали о том, что особенные художники украсили своими рисунками такси в Петербурге.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга