Особенные художники украсили своими рисунками такси в Петербурге

Длинный розовый кот, пушистый лев, лисёнок, ярко-зеленые кактусы появятся на машинах такси, самокатах и автомобилях каршеринга в Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

На улицы Петербурга выехали автомобили с рисунками художников с особенностями развития. Арт-проект "Глазами разных" от Яндекс Go и фонда "Помощь рядом" направлен на поддержку особенных людей через их творчество. В проекте приняли участие 67 художников из 11 фондов, среди них: "Обнаженные сердца", "Антон тут рядом", "Верас", "Синдром любви".

Действительно, очень здорово, когда продукты их креатива, их творчества, они не остаются где-то в шкафу или в столах, они выходят на улицы, взаимодействуют с городом, с людьми. Происходит коннект: люди видят картину – узнают о фонде, узнают о подопечных. Кемал Тарба, директор по коммуникациям фонда "Обнаженные сердца"

Длинный розовый кот, пушистый лев, лисёнок, ярко-зеленые кактусы – каждая картина выполнена в уникальном стиле. Для людей с инвалидностью участие в проекте – возможность показать окружающим то, как они видят и чувствуют наш мир.

Очень важен подход к процессу, потому что мы никогда не навязываем ни цвета, ни материалы, ни изображения, а ребята сами придумывают то, что они хотят изобразить, и то, как они это делают. Кирилл обычно берет огромный лист бумаги, втаман, выбирает себе простой карандаш, потом – разноцветные краски. А вот это что такое? Расскажи, что ты изображал? Евгения Соколовская, директор по связям с общественностью благотворительной организации "Перспективы" Это разноцветные ковры. Если допустим мало желтого или мало красного, то можно взять один такой и один такой цвет, смешать их и получится нужный. Кирилл Шмарков, художник благотворительной организации "Перспективы"

Подопечные фондов не только пишут картины, кто-то лепит из глины, вышивает, мастерит из дерева, а кто-то играет на фортепиано. Например, Кирилл Кустов приехал на презентацию проекта из Нижнего Новгорода и исполнил одну из своих любимых композиций. А после поделился с нами впечатлениями.

Я очень рад, что принял участие в этом проекте. Очень здорово, что люди с ограниченными возможностями смогут расширить свои горизонты, научиться чему-то новому и завести друзей. Кирилл Кустов, подопечный фонда "Обнаженные сердца"

Красочные машины будут курсировать в 4 городах: Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Наверное, самой неожиданно приятным отзывом был от водителей: много водителей писали, говорили, что хотят забрендировать машину, спашивали, что для этого нужно сделать. Дмитрий Поликанов, продюсер в креативной инхаус-студии Magic Camp в Яндекс Go

В этом году передвижная выставка украсит 127 машин такси, а также электросамокаты и автомобили каршеринга.

Видео, фото: Piter.TV