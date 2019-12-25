В арт-пространстве 1.201ASC 18 декабря откроется выставка коллектива ARTLETIKA studio

Экспозиция будет открыта до 24 декабря.

С 18 по 24 декабря в петербургском арт-пространстве 1.201ASC 34 пройдет выставка EPISODE 1 от коллектива ARTLETIKA studio. Экспозиция включает в себя более 50 разноформатных работ, созданных 16 художниками. Среди них: NADYA O, ДЕНИС DENDY, POLINA OKEAN, MIША МАСК и многие другие. Создал выставку художник Миша Верт.

Эта выставка – презентация художественного потенциала студии ARTLETIKA: многообразие стилей, техник и разнопланового видения художников нашей мастерской. Все работы собраны в несколько серий, каждая из которых по-своему раскрывает авторов через возможность экспериментировать. Миша Верт, художник

Фото: предоставлено организаторами мероприятия