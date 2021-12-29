На Думской появится арт-пространство, вдохновленное жизнью и творчеством Чайковского

На нескольких этажах разместятся различные мультимедийные зоны и новый концертный зал.

В Петербурге появится новое арт-пространство, вдохновленное жизнью и творчеством композитора Петра Чайковского. Об этом сообщил председатель Комитета по культуре Федор Болтин в Instagram.

Арт-пространство появится в здании бывшей городской думы на Думской улице. На нескольких этажах разместятся различные мультимедийные зоны и новый концертный зал. Первые мероприятия запланированы на 2024 год.

Ранее мы писали, что в этом году в Петербурге появится Новоохтинский парк.

Фото: ru.wikipedia.org