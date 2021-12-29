В этом году в Петербурге появится Новоохтинский парк

На данный момент участок напротив дома 84 по Муринской дороге напоминает пустырь.

Неприглядный участок в квартале новостроек в Новой Охте, которому горожане дали название Новоохтинский парк, будет благоустроен в этом году. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга.

На данный момент участок напротив дома 84 по Муринской дороге напоминает пустырь, но уже в этом году здесь появится общественное пространство. Будут отремонтированы газоны, посажены деревья, кустарники, цветы, также будет создана зона отдыха с качелями и навесными конструкцияим.

Созданием Новоохтинского парка займется администрация Красногвардейского района совместно с Комитетом по благоустройству.

Также вторую часть сквера Петра Семененко в Кировском районе благоустроят в 2022 году.

Фото: Комитет по благоустройству