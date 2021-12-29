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Вторую часть сквера Петра Семененко в Кировском районе благоустроят в 2022 году
Сегодня, 16:55
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Вторую часть сквера Петра Семененко в Кировском районе благоустроят в 2022 году

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На территории зеленой зоны построят скейт-парк.

В Автово в 2022 году появится вторая часть сквера Петра Семененко. Там сделают зону для активного и тихого отдыха. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Первый этап благоустройства завершился в 2018 году. В тематическом парке появилась монументальная композиция из рельсов и отлитый в бронзе трактор. Зеленая зона получила свое имя в честь руководителя Кировского завода.

На новом этапе благоустройства сквер разделят на зоны. Под путепроводом на проспекте Стачек постоят скейт-площадку. Также будет площадка с игровым и спортивным оборудованием, качели для взрослых и малышей, новые скамейки. Освещать сквер будут фонари на металлических опорах. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что дворовую территорию на улице Ушинского благоустроят в 2022 году. 

Фото: администрация Кировского района

Теги: автово, благоустройство, сквер петра семененко
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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