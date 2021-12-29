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Дворовую территорию на улице Ушинского благоустроят в 2022 году
Сегодня, 11:15
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Дворовую территорию на улице Ушинского благоустроят в 2022 году

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В 2022 году пройдет благоустройство двора на улице Ушинского между домами №2 и №4. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

На участке появятся детские площадки, пешеходные дорожки с новым покрытием, зоны отдыха. Предусмотрены площадки со спортивным оборудованием. 

Работы во дворе станут продолжением благоустройства квартала. Ранее преобразилась территория у дома №6. 

В настоящее время город переходит от локального проектирования к комплексным ландшафтно-градостроительным решениям и синхронизации работ по благоустройству с проектом "Формирование комфортной городской среды". Для этого необходима связанность действий исполнительных органов государственной власти города и муниципальных образований.

комитет по благоустройству.

Всего в этом году в рамках регионального проекта благоустроят более 40 объектов. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Приморском районе построят площадку для занятий вело-роллер-спортом. 

Фото: комитет по благоустройству

Теги: благоустройство, двор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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