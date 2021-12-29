Дворовую территорию на улице Ушинского благоустроят в 2022 году

В 2022 году пройдет благоустройство двора на улице Ушинского между домами №2 и №4. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

На участке появятся детские площадки, пешеходные дорожки с новым покрытием, зоны отдыха. Предусмотрены площадки со спортивным оборудованием.

Работы во дворе станут продолжением благоустройства квартала. Ранее преобразилась территория у дома №6.

В настоящее время город переходит от локального проектирования к комплексным ландшафтно-градостроительным решениям и синхронизации работ по благоустройству с проектом "Формирование комфортной городской среды". Для этого необходима связанность действий исполнительных органов государственной власти города и муниципальных образований. комитет по благоустройству.

Всего в этом году в рамках регионального проекта благоустроят более 40 объектов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Приморском районе построят площадку для занятий вело-роллер-спортом.

Фото: комитет по благоустройству