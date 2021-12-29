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В Приморском районе появится площадка для занятий вело-роллер-спортом
Сегодня, 13:37
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В Приморском районе появится площадка для занятий вело-роллер-спортом

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Инициатива разработана в рамках проекта "Твой бюджет".

В этом году на пересечении улиц Оптиков и Планерной построят спортивную площадку для занятий вело-роллер-спортом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

Памп-трек представляет собой замкнутую трассу, состоящую из контруклонов (повороты) и волн. Трек с рельефным асфальтовым покрытием долговечен и пригоден для многих видов роллерного спорта, таких как скейт-борд, ролики, самокаты. На площадке установят ограждение, озеленят ее и обустроят навес и велопарковку. 

Также в этом году у трех станций метро в Петербурге благоустроят территории. Все инициативы стали также ранее победителями проекта "Твой бюджет".

Фото: pexels.com

Теги: спортивная площадка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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