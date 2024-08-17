Новое оборудование, скамейки и урны установят возле "Комплексной школы высшего спортивного мастерства".

В парке "Тихий отдых" на Каменном острове благоустроят спортивную площадку. Ордер для обеспечения работ по программе "Формирование комфортной городской среды" выдала Государственная административно-техническая инспекция Петербурга.

Новое оборудование, скамейки и урны установят возле "Комплексной школы высшего спортивного мастерства". Кроме того, восстановят покрытие. Для комфортного занятия спортом вокруг высадят зеленую изгородь из кизильника блестящего и две липы. Старовозрастные деревья вылечат и подкормят удобрениями.

С 1988 года парк является объектом культурного наследия.

Ранее мы сообщили о том, как в Петербурге идет благоустройство по программе "Формирование комфортной городской среды".

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга