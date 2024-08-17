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На Каменном острове благоустроят спортивную площадку
Сегодня, 9:56
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На Каменном острове благоустроят спортивную площадку

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Новое оборудование, скамейки и урны установят возле "Комплексной школы высшего спортивного мастерства".

В парке "Тихий отдых" на Каменном острове благоустроят спортивную площадку. Ордер для обеспечения работ по программе "Формирование комфортной городской среды" выдала Государственная административно-техническая инспекция Петербурга. 

Новое оборудование, скамейки и урны установят возле "Комплексной школы высшего спортивного мастерства". Кроме того, восстановят покрытие. Для комфортного занятия спортом вокруг высадят зеленую изгородь из кизильника блестящего и две липы. Старовозрастные деревья вылечат и подкормят удобрениями. 

С 1988 года парк является объектом культурного наследия. 

Ранее мы сообщили о том, как в Петербурге идет благоустройство по программе "Формирование комфортной городской среды". 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: каменный остров, спортивная площадка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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