В этом году у трех станций метро в Петербурге благоустроят территории

В этом году комитет по благоустройству Петербурга планирует благоустроить территории у станций метро "Озерки", "Проспект Просвещения" и "Парнас". Об этом 19 января сообщили в пресс-службе ведомства.
На всех территориях установят скамейки, урны, цветочницы и велопарковки. У станций метро "Проспект Просвещения" и "Парнас" в планах создать арт-объекты, соответствующие образу указанных мест.
Также в этом году преобразятся более 40 городских пространств. Самыми значимыми назвали вторую очередь парка Героев-Пожарных, парк Авиаторов, сад Смольного собора и Любашинский сад.
Фото: Piter.TV
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