В этом году у трех станций метро в Петербурге благоустроят территории

Все инициативы стали ранее победителями проекта "Твой бюджет".

В этом году комитет по благоустройству Петербурга планирует благоустроить территории у станций метро "Озерки", "Проспект Просвещения" и "Парнас". Об этом 19 января сообщили в пресс-службе ведомства.

На всех территориях установят скамейки, урны, цветочницы и велопарковки. У станций метро "Проспект Просвещения" и "Парнас" в планах создать арт-объекты, соответствующие образу указанных мест.

Также в этом году преобразятся более 40 городских пространств. Самыми значимыми назвали вторую очередь парка Героев-Пожарных, парк Авиаторов, сад Смольного собора и Любашинский сад.

Фото: Piter.TV