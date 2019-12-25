"Тайны мироздания" в Hyper Port

В цифровом арт-пространстве Hyper Port проходит интерактивная мультимедийная выставка "Тайны мироздания".

Посетители прогуляются по девяти залам с цифровыми технологиями и на мгновения попадут в будущее. В путешествии поможет искусственный интеллект по имени Шари. В пространстве представлены проекции LED-экранов, мэппинг, интерактивные и световые инсталляции.

Выставка пройдет до 31 декабря. Вход открыт со вторника по пятницу с 12:00 до 21:00, а в субботу и воскресенье пространство работает с 10:00 до 21:00.

Где: Наличная улица, 103, корп. 4

Цена: от 400

Фото: vk.com/hyport