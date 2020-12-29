В Северной столице появятся новые магазины от крупного ритейлера

В скором времени в Петербурге откроют первые магазины трех брендов, среди которых H&M Home и &Other Stories. Об этом сообщила пресс-служба ритейлера.
Из-за того, что на Петроградской стороне отсутствуют крупные торговые центры, было принято решение разместить магазины на Большом проспекте в доме №59: недалеко от станции метро "Петроградская", на первой линии проспекта. Отмечается, что горожане смогут найти различные коллекции одежды, обуви, сумок, украшений, аксессуаров, косметических средств, а также товаров для дома, разработанные в Париже, Стокгольме и Лос-Анджелесе.
Ранее мы писали, что петербуржцам объяснили, кто должен платить за случайно повреждённый товар в магазине.
Фото: Piter.TV
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Здравствуйте. Прошу о помощи.
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018
Заранее большое человеческое спасибо.