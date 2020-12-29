В Северной столице появятся новые магазины от крупного ритейлера

Магазины откроют на Большом проспекте Петроградской стороны.

В скором времени в Петербурге откроют первые магазины трех брендов, среди которых H&M Home и &Other Stories. Об этом сообщила пресс-служба ритейлера.

Из-за того, что на Петроградской стороне отсутствуют крупные торговые центры, было принято решение разместить магазины на Большом проспекте в доме №59: недалеко от станции метро "Петроградская", на первой линии проспекта. Отмечается, что горожане смогут найти различные коллекции одежды, обуви, сумок, украшений, аксессуаров, косметических средств, а также товаров для дома, разработанные в Париже, Стокгольме и Лос-Анджелесе.

Ранее мы писали, что петербуржцам объяснили, кто должен платить за случайно повреждённый товар в магазине.

Фото: Piter.TV