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Петербуржцам объяснили, кто должен платить за случайно повреждённый товар в магазине
Сегодня, 11:21
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nadezhda_sib

Петербуржцам объяснили, кто должен платить за случайно повреждённый товар в магазине

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Собственников товара до его оплаты является магазин.

Петербургский Роспотребнадзор рассказал о том, что делать, если покупатель случайно повредил неоплаченный товар на территории магазина. 

Если это произошло ненамеренно, то сотрудники магазина не вправе требовать у вас оплатить испорченный товар. 

Порча принадлежащего магазину товара на его территории до момента оплаты является риском случайной гибели имущества или случайного его повреждения.

пояснили в ведомстве.

По общему правилу риск в связи с гибелью или порчей вещей несет собственник, но также в договоре может быть указано, что ответственность переходит на покупателя с момента уплаты ее стоимости.  До оплата товара на кассе он принадлежит магазину. Об этом говорится в статье 111 Гражданского кодекса РФ. 

Ранее Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как не отравиться в новогодние праздники. 

Фото: pixabay.com

Теги: испорченный товар, покупатель, права покупателя, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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