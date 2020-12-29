Петербуржцам объяснили, кто должен платить за случайно повреждённый товар в магазине

Петербургский Роспотребнадзор рассказал о том, что делать, если покупатель случайно повредил неоплаченный товар на территории магазина.
Если это произошло ненамеренно, то сотрудники магазина не вправе требовать у вас оплатить испорченный товар.
Порча принадлежащего магазину товара на его территории до момента оплаты является риском случайной гибели имущества или случайного его повреждения.
пояснили в ведомстве.
По общему правилу риск в связи с гибелью или порчей вещей несет собственник, но также в договоре может быть указано, что ответственность переходит на покупателя с момента уплаты ее стоимости. До оплата товара на кассе он принадлежит магазину. Об этом говорится в статье 111 Гражданского кодекса РФ.
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Фото: pixabay.com
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