Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как не отравиться в Новый год

Для праздничного стола не стоит готовить много сложных блюд.

Новогодние праздники — это, как правило, огромное количество блюд и повышенный риск отравления или заражения острыми кишечными инфекциями. Сотрудники Роспотребнадзора рассказали петербуржцам, как избежать подобных проблем.

Для праздничного стола не стоит готовить много сложных блюд, которые ко всему прочему являются отличной средой для размножения вирусов и микробов.

Особое внимание нужно уделить процессу приготовления. Готовые продукты нужно держать отдельно от сырых, смотреть на сроки годности продуктов. Необходимо хорошо мыть зелень, фрукты, овощи, прожаривать и проваривать до конца яйца, мясо. Скоропортящиеся блюда, например, салаты, уже заправленные майонезом, нельзя хранить больше 12 часов.

Шеф-повар Александр Белькович поделился рецептами новогодних блюд.

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