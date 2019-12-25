Шеф-повар Александр Белькович поделился рецептами новогодних блюд

В список попали закуски, блюда из мяса и рыбы, салаты и десерты.

В преддверии Нового года шеф-повар и ведущий программы "ПроСТО кухня" на телеканале СТС Александр Белькович поделился с читателями Piter.TV рецептами вкусных и простых в приготовлении праздничных блюд. В их числе курица запеченная с картофелем, фаршированные яйца, кулебяка с рыбой и торт-желе с хурмой.

Рецепты на Новый год с фото

Фаршированная свёкла с орешками в карамели

Ингредиенты (на 10 порций):

Свёкла – 10 штук;

Яйца – 4 штуки;

Яблоко – 1 штука;

Огурец маринованный – 1 штука;

Сельдь в масле – 300 г;

Зеленый лук – 2 пера;

Майонез – 70 г;

Сыр сливочный – 70 г;

Соль/перец по вкусу

Сахар – 100 г;

Орех грецкий – 50 г;

Перец чили молотый – 5 г;

Масло растительное – 10 мл;

Кунжут белый и черный – 20 г.

Способ приготовления:

- Запечь свёклу, не очищая от кожуры, завернуть каждый овощ в фольгу и отправить в духовку на 1 час при 180 градусах.

- Отварить яйца вкрутую.

- Остывшую свёклу очистить от кожуры, в каждой свёкле прорезать ножом по кругу сердцевину, оставляя стенки и дно толщиной около 1 см.

- Вычистить сердцевины чайной ложкой. Важно не повредить стенки овощей.

Совет от шефа: Вырезанная мякоть для этого блюда нам не понадобится. Чтобы остатки свёклы не пропадали, посолите их и поперчите, затем залейте маслом и добавьте измельченный чеснок. Получится очень вкусная закуска.

Пока запекается свёкла, можно подготовить ингредиенты для начинки:

- Яблоко очистить от кожуры, натереть на крупной терке.

- Нарезать очень мелким кубиком маринованный огурец и закинуть к яблоку.

- Влить немного сока из-под маринованных огурцов.

- Кубиком нарезать селёдку, измельчить зеленый лук и укроп.

- Очистить и нарезать яйца.

- Замешать майонез и сливочный сыр. Соединить их с остальными ингредиентами для начинки.

- Поперчить и посолить начинку.

- Начинить свекольные корзиночки.

Орехи в карамели:

- Сахар всыпать в сковороду и поставить на нагрев.

- Когда песок начнет карамелизоваться, закинуть грецкие орехи.

- Приправить орешки кайенским перцем. Перемешать.

- Снять с огня. Дать орехам полностью остыть.

Слегка смажьте свёклу по бокам растительным маслом, чтобы легко прилип кунжут. Посыпьте сверху кунжутом. Остывшие орехи раздробите и посыпьте поверх начинки. Украсьте каждую свёклу зеленью.

Фаршированные яйца

Ингредиенты (на 10 порций):

Яйца – 10 штук;

Скумбрия холодного копчения – 1 тушка;

Сливочный сыр – 2 столовые ложки;

Зеленый лук – 5 перьев;

Красная икра – 20 г;

Сметана – 1 столовая ложка.

Способ приготовления:

- Отварить яйца вкрутую.

Совет от шефа: Чтобы легко очистить яйца – нужно повредить скорлупу (постучать по столу), а затем опустить их в воду. Вода затечет под скорлупу, и тогда скорлупа будет легко отделяться от белка.

- Каждое яйцо разрезать пополам, вытащить желтки и переложить их в отдельную миску.

- У скумбрии снять кожу, отделить филе, убрать косточки и нарезать на маленькие кусочки.

- Отправить скумбрию к желткам, перемешать и перетереть вилкой.

- Добавить в начинку сливочный сыр и сметану, перемешать до однородной консистенции.

- Зеленый лук мелко нарезать, отправить в начинку (оставив немного на украшение) и перемешать.

- Каждую половинку яйца нафаршировать начинкой.

- Фаршированные яйца переложить в красивую плоскую тарелку, украсить каждую половинку несколькими икринками и колечками зеленого лука.

Новогодний салат с апельсинами и куриной грудкой

Ингредиенты (на 4 порции):

Листья салата (Лолла Россо, Фрисе, Романо) – 100 г;

Апельсины – 3 штуки;

Куриное филе – 500 г;

Сметана – 100 г;

Арахис, семечки и тыквенные семечки – 30 г;

Сыр твердый – 230 г;

Растительное масло – 30 мл;

Зерновая горчица – 1 столовая ложка;

Мед – 1 чайная ложка;

Соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

- Филе курицы нарезать большими кубиками.

- В сковороду налить 30 мл растительного масла и обжарить курицу в течение 10 минут.

- В конце посолить, поперчить по вкусу и добавить мед. Перемешать и обжаривать еще 1 минуту.

- Готовую курицу выложить на отдельную тарелку и остудить.

- Отрезать края у апельсина, срезать кожуру с белыми прожилками оставляя только мякоть. Отделить сегменты мякоти от жилок и пленок.

- Остатки очищенного апельсина не выбрасывать, они пригодятся для заправки.

Заправка:

- Сметану смешать с зерновой горчицей, влить сок от остатков апельсина.

- Цедру одного апельсина натереть на мелкой терке.

- Разделить сыр на три части и натереть их на терке. Затем одну часть тертого сыра положить на плоскую сковороду и расплавить его, контролировать, чтобы не сгорел.

- С помощью лопатки переложить расплавленный круг сыра на тарелку, перевернутую дном вверх. Края сырного круга прижать к тарелке и остудить.

- Проделать то же самое с оставшимся сыром, чтобы получилось три круга.

- Сыр снять с тарелки и перевернуть, получится корзинка.

- Сырные корзинки переложить на тарелки и выложить в них салат.

- Салат полить 2-3 столовыми ложками заправки, положить на него курицу, сегменты апельсинов и сверху полить еще раз заправкой.

- Каждую корзинку посыпать арахисом, семечками и тыквенными семечками.

Кулебяка с красной и белой рыбой и шпинатом

Ингредиенты (8 кусков):

Филе форели – 300 г;

Филе трески – 300 г;

Свежий шпинат – 120 г;

Зеленый лук – 10 перьев;

Сливки 20% - 50 мл;

Чеснок – 3 зубчика;

Мука – 530 г;

Дрожжи сухие – 7 г;

Сахар – 45 г;

Сыр твердый – 30 г;

Яйцо – 1 штука;

Растительное масло – 30 мл;

Вода – 325 мл;

Соль – 5 г.

Способ приготовления:

- Смешать сухие ингредиенты: мука, сахар, соль и дрожжи.

- Налить теплой воды к ингредиентам и замешать тесто до тех пор, пока не перестанет прилипать к рукам.

- Тесто накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 1 час. Через 30 минут помять, накрыть полотенцем и отправить в теплое место еще на 30 минут.

- Зеленый лук мелко нарезать, очищенный чеснок измельчить.

- Добавить к луку с чесноком шпинат, посолить и перемешать.

- Добавить к шпинату 50 мл сливок, тертый сыр, перемешать и снять с нагрева.

- Рыбу красную и белую нарезать на крупные полоски и вытащить косточки.

- Тесто разделить на 2 части, посыпать стол мукой (30 г) и растянуть тесто.

- Противень застелить пергаментной бумагой и смазать 10 мл растительного масла.

- Одну часть теста переложить на пергамент по диагонали, на него выложить первый слой из кусочков трески и посолить.

- Второй слой – шпинат в сливках.

- Третий слой – кусочки красной рыбы и щепотка соли.

- Сверху накрыть второй частью теста, скрепить края и сделать надрезы, как чешуя.

- Яйцо разбить, отделить желток от белка. Желток взбить, добавить немного воды и смазать пирог с помощью кисточки.

- Отправить противень с пирогом в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Совет от шефа: Готовой кулебяке нужно постоять и успокоиться 15 минут.

Запеченная курица

Ингредиенты (на 6 порций):

Целая курица – 1,8 кг;

Ржаной хлеб – 4 ломтика;

Прованские травы – 1 большая щепотка;

Корица – 1 палочка;

Анис – 3 звездочки;

Сушеный молотый имбирь – 2 чайные ложки;

Гвоздика – 4 зонтика;

Уксус яблочный – 1 столовая ложка;

Мандарины – 7 штук;

Сахар – 2 столовые ложки;

Картофель – 6 штук;

Чеснок – 6 зубчиков;

Оливковое масло – 20 мл;

Растительное масло – 60 мл;

Соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

- Ломтики хлеба нарезать средним кубиком.

- На сковороду налить 20 мл оливкового масла, обжарить кубики хлеба вместе с измельченным чесноком (2 зубчика) и двумя щепотками прованских трав.

- Курицу внутри посолить и нафаршировать сухариками. Сделать надрезы с двух сторон от ножек и крест-накрест засунуть ножки в отверстия.

- На противень с высокими бортами налить 20 мл растительного масла и переложить курицу. Посолить и поперчить по вкусу, полить 20 мл растительного масло и смазать всю курицу.

- Разогреть духовку до 180 градусов и отправить туда противень с курицей на 30 минут.

Глазировка:

- Из мандаринов выжать сок, пропустить его через сито и перелить в сотейник.

- В сок добавить 1 палочку корицы, 3 звездочки аниса, 4 зонтика гвоздики и варить на медленном огне в течение 15 минут до загустения.

- Добавить в закипевший сок 1 соловую ложку уксуса, 2 столовые ложки сахара и перемешать. В конце добавить 2 чайных ложки молотого имбиря.

Гарнир:

- Неочищенный картофель нарезать крупными дольками. Добавить измельченный чеснок (4 зубчика), посолить и поперчить по вкусу, налить 20 мл растительного масла и перемешать.

- Переложить картофель на противень к курице, равномерно распределив по поверхности. И положить 4 целых мандарина в углы противня.

- Отправить курицу с картофелем и мандаринами в духовку еще на 20 минут.

- Вытащить противень из духовки и покрыть курицу глазировкой с помощью кисточки. Отправить в духовку еще на 15-20 минут.

Совет от шефа: Если глазировка застыла, добавьте немного воды и доведите до нужной консистенции подогрев на медленном огне.

- Курицу, картофель и печеные мандарины переложить на порционные тарелки.

Рыба в апельсинах и лимонах с картошкой карри

Ингредиенты (на 4 порции)

Суда – 1,5 кг;

Картофель – 780 г;

Апельсины – 2 штуки;

Лимоны – 3 штуки;

Растительное масло – 80 мл;

Розмарин – 2 г;

Карри – 10 г;

Сахар – 15 г;

Соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

- У апельсинов и лимонов с помощью ножа отрезать попки и нарезать кружочками по 0,5 см толщиной.

- В две сковороды налить по 10 мл растительного масла и обжарить кружочки лимонов и апельсинов с двух сторон до золотистой корочки.

- Противень посыпать двумя щепотками сахара и, чередуя, выложить по всей поверхности противня обжаренные апельсины и лимоны.

- Цитрусовые на противне посыпать сверху тремя щепотками сахара.

Совет от шефа: Если добавить сахар, апельсины и лимон закарамелизуются и будут чуть слаще.

- Заранее потрошенного судака посолить, поперчить по вкусу, посыпать розмарином снаружи и внутри.

- Рыбу полить 20 мл растительного масла и обмазать от головы к хвосту.

Совет от шефа: Все манипуляции с рыбой лучше делать по направлению от головы к хвосту, чтобы не пораниться.

- Положить рыбу на цитрусовую подушку на противень, спинным плавником вверх.

Гарнир:

- Заранее вымыть и высушить картофель, нарезать тонкими кружочками.

Совет от шефа: Если у картофеля твердая шкурка, его стоит почистить.

- К картофелю насыпать карри, посолить, налить 40 мл растительного масла и перемешать руками.

- Выложить на второй противень картофель внахлест.

- Отправить оба противня в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

- У готового судака оторвать спинной плавник, сделать надрез в середине спины от головы к хвосту, и с помощью ложки отделить филе от костей.

- На тарелку переложить картофель, запеченные кружочки апельсина и лимона и кусочек рыбы.

Торт-желе с хурмой

Ингредиенты (на 8 кусочков):

Хурма – 4 штуки;

Апельсины – 1 штука;

Гранат – 1 штука;

Желатин листовой – 90 г;

Шампанское – 750 мл;

Кокосовое молоко – 400 мл;

Полбанки сгущенки – 190 г.

Способ приготовления:

Слой 1

- Желатин (30 г) замочить в 500 мл воды.

- В сотейнике на минимальном огне подогреть 500 мл шампанского, влить набухший желатин и перемешать венчиком.

- Гранат разрезать пополам, вытащить зернышки и переложить на дно формы с отверстием в центре.

- Апельсин очистить от кожуры, разделить на сегменты мякоти без белой шкурки и удалить семечки. Переложить половину апельсина к гранатовым зернышкам.

- Перелить шампанское с желатином в форму к апельсину и гранату, накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на 2-3 часа.

Слой 2

- Желатин (30 г) замочить в 500 мл воды.

- Выжать сок половины апельсина.

- В сотейнике на минимальном огне подогреть 250 мл шампанского.

- Когда шампанское закипит, влить набухший желатин и апельсиновый сок, перемешать венчиком.

- Хурму очистить от кожицы, удалить семечки, переложить в отдельную миску и перебить блендером.

- Пюре хурмы отправить в сотейник с шампанским и перемешать, а затем остудить.

Совет от шефа: Второй слой нужно остудить, иначе первый слой растает.

- Перелить второй слой в форму с первым слоем, накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на 2-3 часа.

Слой 3

- Желатин (30 г) замочить в 500 мл воды.

- В сотейнике на минимальном огне подогреть 400 мл кокосового молока.

- Когда молоко начнет закипать, добавить сгущенку и влить набухший желатин, все перемешать венчиком, а затем остудить.

- Перелить третий слой в форму ко второму, убрать пузырьки с помощью вилки.

- Накрыть форму пищевой пленкой и отправить в холодильник на 2-3 часа.

- Застывший торт в форме погрузить ненадолго в горячую воду (5-10 секунд), отодвинуть аккуратно края от бортов и перевернуть на тарелку.

- Отправить еще на некоторое время в холодильник, чтобы застыли места после горячей воды.

- Разрезать торт теплым ножом на 8 кусочков и подавать на стол.

Фото: пресс-служба СТС