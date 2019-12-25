Шеф-повар Александр Белькович поделился рецептами новогодних блюд

В преддверии Нового года шеф-повар и ведущий программы "ПроСТО кухня" на телеканале СТС Александр Белькович поделился с читателями Piter.TV рецептами вкусных и простых в приготовлении праздничных блюд. В их числе курица запеченная с картофелем, фаршированные яйца, кулебяка с рыбой и торт-желе с хурмой.
Рецепты на Новый год с фото
Фаршированная свёкла с орешками в карамели
Ингредиенты (на 10 порций):
Свёкла – 10 штук;
Яйца – 4 штуки;
Яблоко – 1 штука;
Огурец маринованный – 1 штука;
Сельдь в масле – 300 г;
Зеленый лук – 2 пера;
Майонез – 70 г;
Сыр сливочный – 70 г;
Соль/перец по вкусу
Сахар – 100 г;
Орех грецкий – 50 г;
Перец чили молотый – 5 г;
Масло растительное – 10 мл;
Кунжут белый и черный – 20 г.
Способ приготовления:
- Запечь свёклу, не очищая от кожуры, завернуть каждый овощ в фольгу и отправить в духовку на 1 час при 180 градусах.
- Отварить яйца вкрутую.
- Остывшую свёклу очистить от кожуры, в каждой свёкле прорезать ножом по кругу сердцевину, оставляя стенки и дно толщиной около 1 см.
- Вычистить сердцевины чайной ложкой. Важно не повредить стенки овощей.
Совет от шефа: Вырезанная мякоть для этого блюда нам не понадобится. Чтобы остатки свёклы не пропадали, посолите их и поперчите, затем залейте маслом и добавьте измельченный чеснок. Получится очень вкусная закуска.
Пока запекается свёкла, можно подготовить ингредиенты для начинки:
- Яблоко очистить от кожуры, натереть на крупной терке.
- Нарезать очень мелким кубиком маринованный огурец и закинуть к яблоку.
- Влить немного сока из-под маринованных огурцов.
- Кубиком нарезать селёдку, измельчить зеленый лук и укроп.
- Очистить и нарезать яйца.
- Замешать майонез и сливочный сыр. Соединить их с остальными ингредиентами для начинки.
- Поперчить и посолить начинку.
- Начинить свекольные корзиночки.
Орехи в карамели:
- Сахар всыпать в сковороду и поставить на нагрев.
- Когда песок начнет карамелизоваться, закинуть грецкие орехи.
- Приправить орешки кайенским перцем. Перемешать.
- Снять с огня. Дать орехам полностью остыть.
Слегка смажьте свёклу по бокам растительным маслом, чтобы легко прилип кунжут. Посыпьте сверху кунжутом. Остывшие орехи раздробите и посыпьте поверх начинки. Украсьте каждую свёклу зеленью.
Фаршированные яйца
Ингредиенты (на 10 порций):
Яйца – 10 штук;
Скумбрия холодного копчения – 1 тушка;
Сливочный сыр – 2 столовые ложки;
Зеленый лук – 5 перьев;
Красная икра – 20 г;
Сметана – 1 столовая ложка.
Способ приготовления:
- Отварить яйца вкрутую.
Совет от шефа: Чтобы легко очистить яйца – нужно повредить скорлупу (постучать по столу), а затем опустить их в воду. Вода затечет под скорлупу, и тогда скорлупа будет легко отделяться от белка.
- Каждое яйцо разрезать пополам, вытащить желтки и переложить их в отдельную миску.
- У скумбрии снять кожу, отделить филе, убрать косточки и нарезать на маленькие кусочки.
- Отправить скумбрию к желткам, перемешать и перетереть вилкой.
- Добавить в начинку сливочный сыр и сметану, перемешать до однородной консистенции.
- Зеленый лук мелко нарезать, отправить в начинку (оставив немного на украшение) и перемешать.
- Каждую половинку яйца нафаршировать начинкой.
- Фаршированные яйца переложить в красивую плоскую тарелку, украсить каждую половинку несколькими икринками и колечками зеленого лука.
Новогодний салат с апельсинами и куриной грудкой
Ингредиенты (на 4 порции):
Листья салата (Лолла Россо, Фрисе, Романо) – 100 г;
Апельсины – 3 штуки;
Куриное филе – 500 г;
Сметана – 100 г;
Арахис, семечки и тыквенные семечки – 30 г;
Сыр твердый – 230 г;
Растительное масло – 30 мл;
Зерновая горчица – 1 столовая ложка;
Мед – 1 чайная ложка;
Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Филе курицы нарезать большими кубиками.
- В сковороду налить 30 мл растительного масла и обжарить курицу в течение 10 минут.
- В конце посолить, поперчить по вкусу и добавить мед. Перемешать и обжаривать еще 1 минуту.
- Готовую курицу выложить на отдельную тарелку и остудить.
- Отрезать края у апельсина, срезать кожуру с белыми прожилками оставляя только мякоть. Отделить сегменты мякоти от жилок и пленок.
- Остатки очищенного апельсина не выбрасывать, они пригодятся для заправки.
Заправка:
- Сметану смешать с зерновой горчицей, влить сок от остатков апельсина.
- Цедру одного апельсина натереть на мелкой терке.
- Разделить сыр на три части и натереть их на терке. Затем одну часть тертого сыра положить на плоскую сковороду и расплавить его, контролировать, чтобы не сгорел.
- С помощью лопатки переложить расплавленный круг сыра на тарелку, перевернутую дном вверх. Края сырного круга прижать к тарелке и остудить.
- Проделать то же самое с оставшимся сыром, чтобы получилось три круга.
- Сыр снять с тарелки и перевернуть, получится корзинка.
- Сырные корзинки переложить на тарелки и выложить в них салат.
- Салат полить 2-3 столовыми ложками заправки, положить на него курицу, сегменты апельсинов и сверху полить еще раз заправкой.
- Каждую корзинку посыпать арахисом, семечками и тыквенными семечками.
Кулебяка с красной и белой рыбой и шпинатом
Ингредиенты (8 кусков):
Филе форели – 300 г;
Филе трески – 300 г;
Свежий шпинат – 120 г;
Зеленый лук – 10 перьев;
Сливки 20% - 50 мл;
Чеснок – 3 зубчика;
Мука – 530 г;
Дрожжи сухие – 7 г;
Сахар – 45 г;
Сыр твердый – 30 г;
Яйцо – 1 штука;
Растительное масло – 30 мл;
Вода – 325 мл;
Соль – 5 г.
Способ приготовления:
- Смешать сухие ингредиенты: мука, сахар, соль и дрожжи.
- Налить теплой воды к ингредиентам и замешать тесто до тех пор, пока не перестанет прилипать к рукам.
- Тесто накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 1 час. Через 30 минут помять, накрыть полотенцем и отправить в теплое место еще на 30 минут.
- Зеленый лук мелко нарезать, очищенный чеснок измельчить.
- Добавить к луку с чесноком шпинат, посолить и перемешать.
- Добавить к шпинату 50 мл сливок, тертый сыр, перемешать и снять с нагрева.
- Рыбу красную и белую нарезать на крупные полоски и вытащить косточки.
- Тесто разделить на 2 части, посыпать стол мукой (30 г) и растянуть тесто.
- Противень застелить пергаментной бумагой и смазать 10 мл растительного масла.
- Одну часть теста переложить на пергамент по диагонали, на него выложить первый слой из кусочков трески и посолить.
- Второй слой – шпинат в сливках.
- Третий слой – кусочки красной рыбы и щепотка соли.
- Сверху накрыть второй частью теста, скрепить края и сделать надрезы, как чешуя.
- Яйцо разбить, отделить желток от белка. Желток взбить, добавить немного воды и смазать пирог с помощью кисточки.
- Отправить противень с пирогом в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
Совет от шефа: Готовой кулебяке нужно постоять и успокоиться 15 минут.
Запеченная курица
Ингредиенты (на 6 порций):
Целая курица – 1,8 кг;
Ржаной хлеб – 4 ломтика;
Прованские травы – 1 большая щепотка;
Корица – 1 палочка;
Анис – 3 звездочки;
Сушеный молотый имбирь – 2 чайные ложки;
Гвоздика – 4 зонтика;
Уксус яблочный – 1 столовая ложка;
Мандарины – 7 штук;
Сахар – 2 столовые ложки;
Картофель – 6 штук;
Чеснок – 6 зубчиков;
Оливковое масло – 20 мл;
Растительное масло – 60 мл;
Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Ломтики хлеба нарезать средним кубиком.
- На сковороду налить 20 мл оливкового масла, обжарить кубики хлеба вместе с измельченным чесноком (2 зубчика) и двумя щепотками прованских трав.
- Курицу внутри посолить и нафаршировать сухариками. Сделать надрезы с двух сторон от ножек и крест-накрест засунуть ножки в отверстия.
- На противень с высокими бортами налить 20 мл растительного масла и переложить курицу. Посолить и поперчить по вкусу, полить 20 мл растительного масло и смазать всю курицу.
- Разогреть духовку до 180 градусов и отправить туда противень с курицей на 30 минут.
Глазировка:
- Из мандаринов выжать сок, пропустить его через сито и перелить в сотейник.
- В сок добавить 1 палочку корицы, 3 звездочки аниса, 4 зонтика гвоздики и варить на медленном огне в течение 15 минут до загустения.
- Добавить в закипевший сок 1 соловую ложку уксуса, 2 столовые ложки сахара и перемешать. В конце добавить 2 чайных ложки молотого имбиря.
Гарнир:
- Неочищенный картофель нарезать крупными дольками. Добавить измельченный чеснок (4 зубчика), посолить и поперчить по вкусу, налить 20 мл растительного масла и перемешать.
- Переложить картофель на противень к курице, равномерно распределив по поверхности. И положить 4 целых мандарина в углы противня.
- Отправить курицу с картофелем и мандаринами в духовку еще на 20 минут.
- Вытащить противень из духовки и покрыть курицу глазировкой с помощью кисточки. Отправить в духовку еще на 15-20 минут.
Совет от шефа: Если глазировка застыла, добавьте немного воды и доведите до нужной консистенции подогрев на медленном огне.
- Курицу, картофель и печеные мандарины переложить на порционные тарелки.
Рыба в апельсинах и лимонах с картошкой карри
Ингредиенты (на 4 порции)
Суда – 1,5 кг;
Картофель – 780 г;
Апельсины – 2 штуки;
Лимоны – 3 штуки;
Растительное масло – 80 мл;
Розмарин – 2 г;
Карри – 10 г;
Сахар – 15 г;
Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
- У апельсинов и лимонов с помощью ножа отрезать попки и нарезать кружочками по 0,5 см толщиной.
- В две сковороды налить по 10 мл растительного масла и обжарить кружочки лимонов и апельсинов с двух сторон до золотистой корочки.
- Противень посыпать двумя щепотками сахара и, чередуя, выложить по всей поверхности противня обжаренные апельсины и лимоны.
- Цитрусовые на противне посыпать сверху тремя щепотками сахара.
Совет от шефа: Если добавить сахар, апельсины и лимон закарамелизуются и будут чуть слаще.
- Заранее потрошенного судака посолить, поперчить по вкусу, посыпать розмарином снаружи и внутри.
- Рыбу полить 20 мл растительного масла и обмазать от головы к хвосту.
Совет от шефа: Все манипуляции с рыбой лучше делать по направлению от головы к хвосту, чтобы не пораниться.
- Положить рыбу на цитрусовую подушку на противень, спинным плавником вверх.
Гарнир:
- Заранее вымыть и высушить картофель, нарезать тонкими кружочками.
Совет от шефа: Если у картофеля твердая шкурка, его стоит почистить.
- К картофелю насыпать карри, посолить, налить 40 мл растительного масла и перемешать руками.
- Выложить на второй противень картофель внахлест.
- Отправить оба противня в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
- У готового судака оторвать спинной плавник, сделать надрез в середине спины от головы к хвосту, и с помощью ложки отделить филе от костей.
- На тарелку переложить картофель, запеченные кружочки апельсина и лимона и кусочек рыбы.
Торт-желе с хурмой
Ингредиенты (на 8 кусочков):
Хурма – 4 штуки;
Апельсины – 1 штука;
Гранат – 1 штука;
Желатин листовой – 90 г;
Шампанское – 750 мл;
Кокосовое молоко – 400 мл;
Полбанки сгущенки – 190 г.
Способ приготовления:
Слой 1
- Желатин (30 г) замочить в 500 мл воды.
- В сотейнике на минимальном огне подогреть 500 мл шампанского, влить набухший желатин и перемешать венчиком.
- Гранат разрезать пополам, вытащить зернышки и переложить на дно формы с отверстием в центре.
- Апельсин очистить от кожуры, разделить на сегменты мякоти без белой шкурки и удалить семечки. Переложить половину апельсина к гранатовым зернышкам.
- Перелить шампанское с желатином в форму к апельсину и гранату, накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на 2-3 часа.
Слой 2
- Желатин (30 г) замочить в 500 мл воды.
- Выжать сок половины апельсина.
- В сотейнике на минимальном огне подогреть 250 мл шампанского.
- Когда шампанское закипит, влить набухший желатин и апельсиновый сок, перемешать венчиком.
- Хурму очистить от кожицы, удалить семечки, переложить в отдельную миску и перебить блендером.
- Пюре хурмы отправить в сотейник с шампанским и перемешать, а затем остудить.
Совет от шефа: Второй слой нужно остудить, иначе первый слой растает.
- Перелить второй слой в форму с первым слоем, накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на 2-3 часа.
Слой 3
- Желатин (30 г) замочить в 500 мл воды.
- В сотейнике на минимальном огне подогреть 400 мл кокосового молока.
- Когда молоко начнет закипать, добавить сгущенку и влить набухший желатин, все перемешать венчиком, а затем остудить.
- Перелить третий слой в форму ко второму, убрать пузырьки с помощью вилки.
- Накрыть форму пищевой пленкой и отправить в холодильник на 2-3 часа.
- Застывший торт в форме погрузить ненадолго в горячую воду (5-10 секунд), отодвинуть аккуратно края от бортов и перевернуть на тарелку.
- Отправить еще на некоторое время в холодильник, чтобы застыли места после горячей воды.
- Разрезать торт теплым ножом на 8 кусочков и подавать на стол.
Фото: пресс-служба СТС
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