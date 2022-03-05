Бренд одежды из Италии возвращается в Петербург

Точки будут открыты в 2024 году.

Итальянский бренд одежды OVS возвращается в Петербург после ухода в 2014 году. Две точки будут открыты в 2024-м, сообщили в пресс-службе компании Smart Casual Group.

Почти 10 лет назад OVS работал через Maratex Fashion Retail Company. Магазины закрыли из-за скачков курса валют, что привело к финансовым трудностям.

Кроме того, Smart Casual Group планирует расширить свою сеть в России до 50 магазинов к 2025 году. Уже через месяц первая точка примет посетителей в Москве в ТРК VEGAS "Крокус Сити".

Ранее мы рассказывали о том, что первый магазин белорусского аналога IKEA открылся в Петербурге.

Фото: OVS