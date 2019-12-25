Первый магазин белорусского аналога IKEA открылся в Петербурге

Магазин расположился в ТЦ "Пулково III" на площади 600 кв. м.

Белорусский магазин Swed House, который является аналогом шведского IKEA, впервые открылся в Северной столице. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Магазин расположился в ТЦ "Пулково III" на площади 600 кв. м. Об открытии говорили ещё в конце весны 2023-его, однако процесс пришлось отложить. Глава Swed House Мурат Шагылыджов подчеркнул, что запуск магазина не стали связывать с крупной PR-компанией, чтобы протестировать его работу.

Об инвестициях в проект ничего неизвестно. При этом планируется открыть ещё 3 точки в городе на Неве. Следующий Swed House займёт площади ТК "Парнас Сити" и откроется в середине ноября.

Ранее мы сообщили о том, что вcе петербургские рестораны KFC переименуют в Rostic"s к концу года.

Фото: ВКонтакте / Swed House