Все петербургские рестораны KFC переименуют в Rostic’s к концу года

К концу 2023 года все рестораны RFC в Петербурге и Ленинградской области начнут работать под брендом Rostic"s в связи с ребрендингом франчайзинговой компании "Майрест", управляющая сетью в РФ. Об этом заявила гендиректор "Майрест" Ксения Сенча. Её слова приводит представители управляющей компании "Юнирест"
В общей сложности в регионе находятся 103 ресторана KFC, более 60 из которых уже были переименованы.
Напомним, что в 2022 году компания Yum! Brands, кторой принадлежит бренд KFC, приостановила инвестиции в российские активы. Был заключён договор купли-продажи по передаче прав на них франчайзинговому локальному оператору "Смарт Сервис".
Ранее мы сообщили о том, что lва петербургских ТЦ "Мега" выкупили у IKEA.
Фото: Pxhere
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