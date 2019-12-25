Все петербургские рестораны KFC переименуют в Rostic’s к концу года

Франчайзинговая компания "Майрест", управляющая сетью в РФ, проведёт ребрендинг.

К концу 2023 года все рестораны RFC в Петербурге и Ленинградской области начнут работать под брендом Rostic"s в связи с ребрендингом франчайзинговой компании "Майрест", управляющая сетью в РФ. Об этом заявила гендиректор "Майрест" Ксения Сенча. Её слова приводит представители управляющей компании "Юнирест"

В общей сложности в регионе находятся 103 ресторана KFC, более 60 из которых уже были переименованы.

Напомним, что в 2022 году компания Yum! Brands, кторой принадлежит бренд KFC, приостановила инвестиции в российские активы. Был заключён договор купли-продажи по передаче прав на них франчайзинговому локальному оператору "Смарт Сервис".

Ранее мы сообщили о том, что lва петербургских ТЦ "Мега" выкупили у IKEA.

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