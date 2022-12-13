Стало известно, когда пройдет всероссийская акция "Библионочь"

В этом году акцию "Библионочь" проведут 27 мая. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова
Дата мероприятия имеет значение. В России 27 мая отмечают день библиотек. Тема программы этого года "Читаем вместе".
Проект подготовило министерство культуры и портал "Культура.РФ". Координатор проекта — Российская государственная библиотека.
В акции примут участие библиотеки, книжные магазины, литературные музеи, культурные центры и другие учреждения. Мероприятие проводят ежегодно. Подробная программа событий в рамках фестиваля появится позже.
Ранее на Piter.tv: в Музее Воды открылась выставка, приуроченная ко Всемирному дню водных ресурсов.
Фото: Администрация Ленобласти
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