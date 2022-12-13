В Музее Воды открылась выставка, приуроченная ко Всемирному дню водных ресурсов

В экспозицию вошли работы художницы Вероники Котовой.

Сегодня, 22 марта, в Музее Воды открылась выставка "Стихия воды". В экспозицию вошли работы художницы Вероники Котовой. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Вероника Котова пишет морские пейзажи в лучших традициях романтизма. По словам художницы, главный принцип ее творчества – подмечать красоту вокруг, выплескивать ее на холст.

В своей выставке "Стихия воды" автор старается передать всю красоту морских просторов с их невероятной мощью и спокойствием одновременно. Ее картины дышат романтикой морской стихии. Пресс-служба Музея Воды

Выставку можно увидеть до 22 мая. Она является частью исторической экспозиции "Мир воды Санкт-Петербурга".

Фото: "Культурно-досуговый комплекс "Центральный"