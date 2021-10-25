В Петербурге пройдет фестиваль "Ботанический Новый год"

Ботанический сад имени Петра Великого опубликовал график работы на новогодние каникулы.

Ботанический сад Петра Великого будет работать на зимних каникулах. Посетители смогут попасть на фестиваль "Ботанический Новый год". Он пройдет с 2 по 8 января. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Посетители могут увидеть выставку представителей семейства Бромелиевых "Между небом и землей" в Зеленом домике, прогуляться по Ботаническому саду и принять участие в квесте на одном из оранжерейных маршрутов. В четные дни осуществляются прогулки по Тропикам, в нечетные можно попасть в Субтропики.

Традиционной выставки орхидей в этом году, к сожалению, не будет. Пресс-служба Ботанического сада

Оранжереи работают до 30 декабря в режиме экскурсий. 31 декабря и 1 января - выходные.

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Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург