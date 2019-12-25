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Стало известно, как работает Павловский парк на каникулах
Сегодня, 12:39
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Стало известно, как работает Павловский парк на каникулах

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Вход в парк свободный 31 декабря и 1 января.

Павловский парк перешел на праздничный режим работы. На каникулах здесь можно погулять бесплатно. Об этом сообщили в tg-канале ГМЗ "Павловск". 

Вход в парк свободный 31 декабря и 1 января. Посетители могут попасть на территорию заповедника с 07:00 до 19:00. Потом парк будет закрыт.
 
С 2 по 8 января вход бесплатный с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00. А вот в остальные часы за вход в заповедник придется заплатить.

Кроме того, появилась информация о часах работы Павловского дворца. 31 декабря 2023 года, 1 и 9 января 2024 года Павловский дворец закрыт для посещения. Увидеть экспозиции и прогуляться по старинным залам можно с 2 по 8 января. На каникулах музеи работают  в обычном режиме.

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Фото: Telegram / Музей-заповедник "Павловск"

Теги: куда поехать, новогодние каникулы, павловск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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