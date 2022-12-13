В Ленинградском зоопарке на Первомай придумали программу для посетителей

В зверинце пройдет тематический день "Сообщение для общения".

В понедельник, 1 мая, в Ленинградском зоопарке пройдет тематический день "Сообщение для общения". Посетители узнают, что объединяет почту и мир животных. Об этом сообщили в группе учреждения.

Маленькие гости смогут нарисовать открытки и отправить их в любую точку страны. Проект подготовили совместно с "Почтой России".

Ну и, конечно, 1 мая можно будет посмотреть на то, как кормят животных. Например, в 11:00 покормят жирафа, в 12:30 – якутского быка, в 14:00 – белого медведя, а в 15:30 – фруктовых пираний. Ленинградский зоопарк

Кроме того, все желающие могут принять участие в мастер-классах, лекциях и тематических экскурсиях.

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Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк