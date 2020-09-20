Ленобласть погружается в "Библионочь"

В этом году участникам расскажут о народных праздниках, обычаях, истории и культуре ленинградской земли.

В эти выходные, 27 и 28 мая, в Ленобласти пройдет "Библионочь-2022". В этом году главной темой акции стали традиции. Региональным участникам расскажут о народных праздниках, обычаях, истории и культуре ленинградской земли.

Библиотеки подготовили для читателей порядка 70 мероприятий, среди которых игры, мастер-классы, выставки, спектакли, квесты и творческие встречи. Например, в пятницу в Межпоселенческой детской библиотеке Выборгского района в рамках цикла вечерних мероприятий для детей пройдет игра "Путешествие по огромной стране" о традициях народов России, мастер-класс "Народная игрушка", а участников программы "Легенды Выборгской земли" ждут литературный квест "Тропами Калевалы" и встречи с региональными краеведами.

Центральным событием "Библионочи" 28 мая станет проект "БиблиоДрама", который пройдет в музее-усадьбе "Приютино" в 18.00.

Подробная программа мероприятий опубликована на странице комитета по культуре и туризму Ленинградской области в социальной сети ВКонтакте.

Фото: Администрация Ленобласти