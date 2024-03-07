"Зачем поливать грязью страну?": Немоляева о грехе уехавших артистов

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в интервью ТАСС резко высказалась о покинувших Россию коллегах, которые критикуют страну. Она назвала такие действия страшным грехом и заявила, что не представляет свою жизнь в отрыве от родины.

А самое главное, что меня поражает: даже если ты принял такое решение, уехал — это твоё личное дело, но зачем ты поливаешь грязью свою страну? Страну, в которой ты родился, вырос. Зачем ты это делаешь? Покинуть то место, где я родилась, где находится могила моих мамы с папой, могила моего мужа, место, где живут мои дети, внуки — для меня это немыслимо" Светлана Немоляева, народная артистка РСФСР

Она добавила, что считает таких людей несчастными. Для неё самой остаться без родины немыслимо. Она также отметила, что всегда скучала по Родине во время путешествий и гастролей.

Фото: сайт Московского академического театра им. Вл. Маяковского