Светлана Немоляева поздравила "Ленфильм" со 112-летием

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала "Петербургскому дневнику", что сердечно поздравляет киностудию "Ленфильм" со 112-летним юбилеем. Она отметила, что эта студия играет особую роль в её судьбе, поскольку именно с фильма "Евгений Онегин" режиссёра Романа Тихомирова началась её профессиональная деятельность. Артистка добавила, что тогда же полюбила и сам "Ленфильм", и Ленинград, поэтому позже ей доставляло удовольствие вновь возвращаться туда на съёмочную площадку.

Немоляева вспомнила, что ещё на первых съёмках осознала исключительность атмосферы "Ленфильма": здесь работали выдающиеся профессионалы, такие как Олег Басилашвили, Владимир Этуш, Валерий Золотухин и другие мастера сцены и режиссёрского искусства. Актриса подчеркнула, что всегда ощущалось чувство единства и высочайшего уровня межличностных взаимоотношений, благодаря чему создавались истинно петербургские качественные кинокартины.

Также народная артистка уточнила, что в годы перестройки, как и многим другим объектам культурного наследия, "Ленфильму" пришлось пережить тяжёлые времена. Из-за недостатка финансирования студия постепенно приходила в упадок, теряя своё величие. Однако трудности остались позади, и ныне Немоляева регулярно принимает участие в проектах "Ленфильма", отмечая достойный внешний вид помещений и студий.

Актриса призналась, что ей известно о текущих проблемах студии, выразив мнение, что вся страна обязана сплотиться вокруг неё, чтобы обеспечить дальнейшее развитие и процветание. Ведь сохранение места с такими глубокими историческими и культурными традициями жизненно важно для будущего поколения деятелей киноискусства и зрителей.

Фото: сайт Московского академического театра им. Вл. Маяковского