Светлана Немоляева снялась в фильме Сарика Андреасяна "Онегин"

Как вспоминает актриса, в 19 лет она воплотила образ Ольги в фильме-опере "Евгений Онегин" режиссёра Романа Тихомирова на студии "Ленфильм". На этот раз она сыграет няню Татьяны Лариной.

В четверг, 7 марта, в кинотеатрах выходит фильм "Онегин" режиссера Сарика Андреасяна, в котором одну из ролей исполнила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Фильм был подвергнут критике еще на этапе кастинга. Многих заинтриговало участие в проекте популярной советской и российской актрисы Светланы Немоляевой, которая сыграет няню Татьяны Лариной. Звезда рассказала об участии в съёмках в беседе с "Петербургским дневником".

Немоляева рассказала, что согласилась на роль в "Онегине", чтобы снова ощутить пушкинскую атмосферу. Она вспомнила о своей первой крупной роли: в 19 лет актриса воплотила образ Ольги в фильме-опере "Евгений Онегин" режиссёра Романа Тихомирова на студии "Ленфильм". Как вспоминает Немоляева, съёмки были просто великолепными: были использованы настоящие кареты и лошади, а артисты Юрий Григорович и Алла Шелест проводили для неопытных коллег уроки танцев. Поэтому, когда ее пригласили на маленькую роль няни Татьяны Лариной в новом фильме, она сразу согласилась.

Немоляева призналась, что ранее не была знакома с работами режиссера Сарика Андреасяна и до сих пор не видела его фильма "Онегин".

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС