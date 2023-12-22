Народный артист РФ Николай Мартон готовится отметить 90-летие в Петербурге

Артист признался, что работа стала для него жизнью.

Народный артист России Николай Мартон, который в этом году празднует свое 90-летие, стал героем интервью "Петербургского дневника". Встреча с актером прошла в Александринском театре, где он служит уже более 60 лет. Во время беседы Николай Мартон поделился своими впечатлениями и рассказал о своей актёрской карьере.

Артист признался, что работа стала для него жизнью. Он пришёл в театр в возрасте 28-ми лет и успел сыграть на одной сцене с великими артистами XX века. Мартон также подчеркивает, что актерская профессия - это нечто особенное и неповторимое. Хотя в театральном институте можно получить общие знания, истинные навыки и мастерство приходят с опытом и взаимодействием с великими артистами. Именно они помогают понять и почувствовать истинную сущность актерского искусства.



Мартон сыграл более сотни ролей - от Антуана де Сент-Экзюпери до Наполеона, от неизвестного героя в "Маскараде" до ролей в спектаклях с напряженной интригой, таких как "Блаженная Ксения. История любви". Самой особенной для артиста была роль в спектакле "Скупой рыцарь" из "Маленьких трагедий" Пушкина, где он впервые вышел на сцену вместе с Николаем Черкасовым под режиссурой Леонида Вивьена.

Наконец, артист рассказал о своих места силы в Петербурге:

Это, конечно, улица Зодчего Росси, дорога, по которой я хожу уже 51 год, моя любимая улица. Это набережная реки Фонтанки, которая начинается от Невы и заканчивается далеко, она пройдена мною пешком сотни раз. Памятники Пушкину, Гоголю в центре города. Рядом с моим домом находится памятник Грибоедову. Там, на Пионерской площади, есть аллея Звезд, где заложены десять именных звезд. Там есть и моя звезда. Еще одно место силы – Петергоф. Его парки, Александрия, музеи… Там дубы, которые я обожаю, которые не обхватить и к которым я могу прислонить свою голову. Николай Мартон, народный артист РФ

Фото: Сергей Николаев/ТАСС