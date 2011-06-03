Светлана Немоляева рассказала, как отпразднует 85-летний юбилей

Актриса встретит день рождения на сцене.

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева расcказала "Петербургскому дневнику", как проведет свой 85-летний юбилей. Артистка отмечает день рождения сегодня, 18 апреля.

Как оказалось, последние несколько лет Немоляева встречает свой праздник на сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Она специально попросила руководство назначить спектакль на этот день.

Сегодня вечером будет самая свежая постановка с моим участием – легкомысленная комедия "Как важно быть серьезным" по знаменитому произведению Оскара Уайльда. Я играю леди Брэкнелл. Светлана Немоляева.

Возможно, после спектакль праздник продолжится. Вечерняя программа ей не известна, так как это сюрприз, однако что-то намечается. Артистка принимает поздравления с самого утра.

Фото: сайт Московского академического театра им. Вл. Маяковского