Нашли тело мужчины, пропавшего с женой после сплава под Красноярском

В Ирбейско-Саянском округе завершились поиски пропавшей пары.

Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины, пропавшего во время сплава со своей спутницей. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, тело 43-летнего погибшего было найдено в реке Агул. Сейчас следователи проводят процессуальную проверку.

Семейная пара отправилась на сплав на двух лодках 19 июня в Ирбейско-Саянском муниципальном округе. Они планировали вернуться 26 июня, однако в назначенный срок туристы не появились и их близкие обратились за помощью в правоохранительные органы и службы спасения.

Утром спасатели нашли тело 45-летней женщины в речном заломе. Также в ходе поисковой операции они обнаружили лодки пропавших, которые они оставили на берегу реки перед сплавом. Теперь предстоит выяснить, что стало причиной гибели супругов. По одной из версий, во время сплава произошло опрокидывание плавсредств.

Фото: КГКУ "Спасатель"