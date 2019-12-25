В Ленобласти утонул 7-летний мальчик

По предварительным данным, ребёнок упал в пруд, находясь без присмотра взрослых.

Во Всеволожском районе Ленобласти утонул 7-летний ребенок. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 6 июня от очевидца поступило сообщение в экстренную службу о том, что из пруда в 1-м микрорайоне деревни Оранжерейка вытащили мальчика без сознания. К приезду скорой помощи ребёнок скончался.

По предварительным данным, 7-летний ребёнок упал в пруд, находясь без присмотра взрослых.

Тело направили в морг для уточнения причины смерти.

Ранее в карьере вблизи поселка Яшино утонул 11-летний мальчик.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)