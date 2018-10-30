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На Швецова проверяли "заминированную" машину
Сегодня, 18:55
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Rybka123

На Швецова проверяли "заминированную" машину

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В результате двор оцепили, а жителей не выпускали из квартир на улицу.

В четверг, 4 апреля, в Кировском районе Санкт-Петербурга двор одного из домов проверяли после сообщения о минировании. Об этом сообщают городские СМИ.

Как стало известно, возле 19-го дома по улице Швецова сотрудники полиции проверяли подозрительный автомобиль. В результате этого двор оцепили, а жителей не выпускали из квартир на улицу. После проверки опасных предметов найдено не было и оцепление сняли к шести часам.
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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: заминированная машиина, улица швецова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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