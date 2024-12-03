Бросивший кошку на скалы в Ялте петербуржец помещен в стационар

Он мотивировал свой поступок тем, что животное якобы само вырвалось из его рук.

Мужчину, который выбросил кошку со смотровой площадки в "Ласточкином гнезде", поместили в стационарное медучреждение на 10 суток. Об этом в своем Telegram-канале рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее злоумышленника задержали на пригородном вокзале станции Джанкой. Свой поступок обвиняемый в жестоком обращении с животным объяснил тем, что кошка якобы сама вырвалась из его рук.

По данному факту дознавателем Отдела полиции № 1 "Алупкинский" УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ. Задержанный помещен в стационарное учреждение здравоохранения сроком на десять суток. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Ирина Волк, представитель МВД России

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